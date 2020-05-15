Sevilla'yı 5-0 Mağlup Eden Barcelona Kral Kupası'nı Kazanıyor
2018'de İspanya Kral Kupası, finalde Sevilla'yı 5-0'lık skorla mağlup eden Barcelona'nın oldu. Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, Luis Suarez, Lionel Messi, Iniesta ve Philippe Coutinho'nun golleri ile tarihinde 30. kez İspanya Kral Kupasını kaldırdı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
2018'de İspanya Kral Kupası, finalde Sevilla'yı 5-0'lık skorla mağlup eden Barcelona'nın oldu. Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, Luis Suarez, Lionel Messi, Iniesta ve Philippe Coutinho'nun golleri ile tarihinde 30. kez İspanya Kral Kupasını kaldırdı.
Kaynak: Dugout