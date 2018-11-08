Sevilla'ya 3-2 Mağlup Olan Akhisarspor'un Avrupa Liginde Gruptan Çıkma Şansı Kalmadı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İspanya ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup oldu. Sevilla'nın gollerini Nolito, Muriel ve Banega kaydederken, Akhisarspor'un golleri Elvis Manu ve Onur Ayık'tan geldi.

Sevilla'da Gomez 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Grupta 4 maç sonunda puansız son sırada kalan Akigo, ilk kez yer aldığı Avrupa Liginde üst tura çıkma şansını kaçırsa da taraftarları tarafından alkışlarla uğurlandı.