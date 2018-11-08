Sevilla'ya 3-2 Mağlup Olan Akhisarspor'un Avrupa Liginde Gruptan Çıkma Şansı Kalmadı
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta mücadelesinde İspanya ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor'un gruptan çıkma şansı kalmadı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İspanya ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup oldu. Sevilla'nın gollerini Nolito, Muriel ve Banega kaydederken, Akhisarspor'un golleri Elvis Manu ve Onur Ayık'tan geldi.
Sevilla'da Gomez 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Grupta 4 maç sonunda puansız son sırada kalan Akigo, ilk kez yer aldığı Avrupa Liginde üst tura çıkma şansını kaçırsa da taraftarları tarafından alkışlarla uğurlandı.
YORUMLAR (6)
-
Kertenkelenin teki Konya uefada kötü demiş ama geçen sene konya''nın grubundaki marsilya final, salzburg ise yarı final oynadı. bu iki takım yarı finalde karşılaştı. Konya son maç marsilya ile son dk yediği gol ile berabere kaldı yoksa gruptan çıkıyordu. Olayı bilmeden sallama kertenkele seni. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Lan bu konyayla akhisar bidaha katılmasın uefaya rezil ettiler biziCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Başarısız olmak kötü olabilir de siz tecrübe kazandınız Mücadeleniz yeter helal olsun AKHİSARSPOR inşallah yine avrupada oynama şansını yakalarsınızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ASIL SEVİLLAYI UNUTMAYIN İKİ MAÇ 9 GOL NASIL UNUTULUR. UNUTMAYIN Kİ HİÇ DEĞİLSE O SAYEDE BİR ŞEYLER YAPARSINIZ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Namın yeter akigooollCevap Yaz 1 Yayından Kaldır