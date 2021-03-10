Sevilla'ya 2 gol atan Erling Haaland, aynı maçta 4 rekor birden kırdı
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Sevilla'ya 2 gol atan Erling Haaland, aynı maçta 4 rekor birden kırdı

10.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:34

Dortmund forması altında Sevilla karşısında iki maçta da ikişer gol atan Avrupa futbolunun altın çocuğu Erling Haaland, böylece Şampiyonlar Ligi'den 20 gole ulaştı. Bu rakama en kısa sürede ulaşan futbolcu olan Norveçli golcü, Sevilla maçıyla 4 rekor birden kırmayı başardı.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştığı Sevilla'yı her iki maçta da yenerek çeyrek finale yükselirken, Alman ekibinin Norveçli golcüsü Erling Haaland, rövanşta attığı 2 golle 4 rekor birden kırmayı başardı.

En kısa zamanda 10 gole ulaşan oyuncu rekorunu geliştiren Norveçli yıldız Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en az maç sayısı ile ayrıca en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorunu da kırmayı başardı.

İşte Haaland'ın kırdığı rekorlar;

14 maçta 20 gole ulaşan Haaland, Devler Ligi'nde 20 gole en çabuk ulaşan futbolcu oldu.

Erling Haaland (20 yaş 231 gün) aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gol atan en genç futbolcu oldu.

Norveçli golcü, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 4 maçta 2'şer gol atan ilk oyuncu oldu.

Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6 maçta da gol atan en genç oyuncu oldu.

Sevilla'ya 2 gol atan Erling Haaland, aynı maçta 4 rekor birden kırdı
Haber Yorumları (2)
KARA KARTAL: erling haaland sen ronaldo gibi olacaksın inanıyorum sana??????
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SABRİ REYİSS: sabri kaleciyle karşı karşıya. . . sabri vursa gol olur. . . . sabri vurdu veeee taççç. . .
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