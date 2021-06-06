Sevilla'nın başarılı sağ beki Aleix Vidal'e F.Bahçe ve G.Saray'dan sıkı markaj

Fenerbahçe'nin savunmanın sağı için teklif götürdüğü isim ortaya çıktı. Kanarya, Sevilla ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Aleix Vidal'e 3 yıllık sözleşme teklif etti. Galatasaray'ın da bu futbolcuya bir ilgisi var. Fernando Reges transferinde Sevilla'ya kolaylık sağlayan Aslan, Vidal'de aynı karşılığı Sevilla'dan göreceğini düşünüyor.

İki ezeli rakip yine bir oyuncuda savaşa tutuştu. Yeni sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe'de sağ bek için Aleix Vidal ismi ön plana çıktı. 31 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtildi. Menajeri ile yakın temas kurulmuş durumda.

YİNE GALATASARAY

Galatasaray da sıkınıtlı olan sağ bek için Vidal'ı gündemine aldı. İspanyol ekibi ile Fernando transferinde iyi ilişkiler kuran Cim-Bom, Sevilla'dan kolaylık isteyecek. Vidal'ın Sevilla ile bir yıl daha mukavelesi var. Ancak kadroda düşünülmüyor.

BARECLONA'DA DA OYNADI

Vidal, 2015-18 yılları arasında Barcelona forması da giydi. O dönem Arda Turan'ın takım arkadaşı olan Vidal, alternatif olarak kadroda değerlendiriliyordu ancak başarılı işler yaptı. Şu anda değeri ise 2.5 milyon euro.