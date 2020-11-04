Sevilla - Krasnodar maçı ne zaman saat kaçta? Sevilla - Krasnodar hangi kanalda? Sevilla - Krasnodar şifresiz canlı izlenecek mi?
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Sevilla - Krasnodar maçı ne zaman saat kaçta? Sevilla - Krasnodar hangi kanalda? Sevilla - Krasnodar şifresiz canlı izlenecek mi?

04.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:56
Sevilla - Krasnodar maçı ne zaman saat kaçta? Sevilla - Krasnodar hangi kanalda? Sevilla - Krasnodar şifresiz canlı izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sevilla - Krasnodar maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Sevilla - Krasnodar maçı hangi kanalda? Sevilla - Krasnodar şifresiz canlı izlenecek mi? Sevilla - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta?

Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Sevilla - Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sevilla - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Krasnodar maçı hangi kanalda, hakemi kim? Sevilla - Krasnodar şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

SEVİLLA - KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla - Krasnodar, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 04 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:00.

SEVİLLA - KRASNODAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla - Krasnodar, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak.

SEVİLLA - KRASNODAR ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Sevilla - Krasnodar maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports'tan yayınlanacak.

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