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Sevgiliye teknolojik hediye

Sevgililer Günü hediye seçeneklerine teknoloji alanında da öneriler geldi.

03.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:30
Sevgiliye teknolojik hediye

hediye seçeneklerine teknoloji alanında da öneriler geldi.


Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala sevgilisine son teknoloji hediye almak isteyenler için aşkla hayata geçirdiği kampanyasını 8 Şubat tarihinde başlatacak. Şirketten yapılan duyuruya göre 'Hediye Bulucu' uygulaması da 14 Şubat'a özel tekrar başlatılacak. Hediye Bulucu; seçenekleri arasında bulunan 'Son Teknoloji Sever', 'Ev Kuşu', 'Oyuncu', 'Müzik Sever', 'Jön Gibi Adam' ve 'Dünya Güzeli' kategorileriyle eşine hediye almak isteyenler için, sevgililerine özel hediyeler sunuyor. Kampanyanın süresi 14 Şubat'ta sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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