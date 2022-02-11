Sevgililer Günü için Bursa'da özel kampanya

BURSA (İHA) - Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan, Sevgililer Günü'ne özel başlattığı kampanyalarda Bursalılara avantajlı fırsatlar sunuyor.

Mağazaların Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Büyük fırsatların, yüzde 50'ye varan indirimlerin sunulduğu kampanyalar kapsamında, mağazalarımızdan veya online mağazamızdan yapılan alışverişlerde gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan ev eşyalarına kadar bir çok ürün kategorisinde indirim fırsatları sunuyoruz" dedi.

"Cilt bakım, yüzde 50, saç boya çeşitlerinde yüzde 40, saç bakım ürünlerinde yüzde 25, tekstil grubunda yüzde 20, terlik, çorap çeşitlerinde yüzde 20 ve daha bir çok ürün kategorisinde güzel indirimlerimiz mevcut" diyen Yılmaz, "11-20 Şubat tarih aralığında yapılacak alışverişler için bu indirimler geçerli. Ailenize ve sevdiklerinize güzel bir sevgililer günü sofrası kurabilmek için birbirinden lezzetli meze çeşitlerimiz farklı damak tatlarına hitap ediyor. Kalite ve titizlikle üreterek müşterilerimizin damak zevkine sunduğumuz şarküteri ve unlu mamüler ürünlerimizle sofraların baş tacı olmaya adayız. Unlu mamuller bölümünde yaş pastaların yanı sıra diğer tatlı-tuzlu lezzetlerimizle damakları lezzetlendiriyoruz. Sevgililer Günü hediyeleri kapsamında herkesi memnun edecek hediye seçenekleri mağazalarımızda mevcut. Hediyenin yanında rengarenk çeşit çeşit mis kokulu çiçekler de sevgililer gününün olmazsa olmazı. Geçit mağazamıza özel çiçek reyonunda sevdiklerinize özel çiçek alternatifleri müşterilerimizi bekliyor. Bu özel günde başta ülkemiz ve dünyamız için sevginin iyileştirici gücünün yayılarak artmasını temenni ediyorum. Güzel bir gülümseme ve sevgi dolu sözleri birbirimizden esirgemeyelim. Bu vesileyle tüm Bursalıların Sevgililer Günü'nü kutlarım" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi