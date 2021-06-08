SETRİ-NUR 50'NCİ MAĞAZASINI MALATYA'DA AÇTI

GELİNLİK sektörünün önemli markalarından Setri-Nur, Malatya'da 50'nci mağazasını hizmete açtı.

GELİNLİK sektörünün önemli markalarından Setri-Nur, Malatya'da 50'nci mağazasını hizmete açtı. Mağazada bulunan binlerce gelinlik, gelin adaylarını bekliyor.

Fuzuli Caddesi'nde bulunan mağaza açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Setri-Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, Malatya mağazasının sahibi Azize Toy ve davetliler katıldı. Açılış öncesinde büyükşehir belediyesi mehteran takımı marşlar çaldı. Mağaza sahibi Azize Toy, açılışını yaptıkları mağazasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışta konuşan Setri-Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, katılımlarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'a teşekkür ederek, 'Malatya'da 50'nci mağazamızın açılışını yapıyoruz. İnşallah Malatyalı gelinlerimize, bize sevdalı Setri-Nur hayali kuran gelinlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise açılışını yaptıkları mağazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Setri-Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir de kendileri için Malatya'nın çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Gelinlerimiz, gelinliğini Setri-Nur'dan almak istiyordu. Bizler de Malatya ilimize böyle güzel markamızı getirdik. O güzel genç kızlarımızın hayallerini burada buluşturalım dedik. İnşallah Malatya gelinlerimize hayırlı uğurlu olur. Her şey gönüllerince olsun. Gerçekten profesyonel ekibiyle, uzman kadrosuyla gelinlerimizin her türlü isteklerini karşılayabilecek yapıdayız. Çalışanlarımız eğitimlerini, bizzat benden aldı, asla gözümüz arkada değil. Dürüst ve hakkaniyetli bir esnafla çalışıyoruz. Burada Azize Hanım ve Uğur Bey gerçekten çok çok kıymetliler. Malatya'da bizi çok iyi temsil edeceklerine inandığımız için bayiliğimizi verdik. İnşallah onlar için de hayırlı uğurlu olur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı