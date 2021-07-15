Ses kayıtları ortaya çıkan R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
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Ses kayıtları ortaya çıkan R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil

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İspanyol basınından El Confidencial, geçtiğimiz günlerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kayıtlarını ortaya dökmüştü. Raul ve Casillas hakkındaki aşağılayıcı ifadelerin yankısı sürerken şimdi de Ronaldo sözleri gündeme bomba gibi düştü. Perez'e ait olduğu iddia edilen kayıtta Başkan'ın, "Ronaldo embesil. Bu çocuk tamamen salak, hasta! Normal olduğunu düşünüyorsunuz ama değil" sözlerini kullandığı kaydedildi. Perez'den henüz bir yalanlama da gelmedi.

Real Madrid Başkanı Perez'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtları gündeme bomba gibi düştü. Başkan Perez'den bu kayıtlara ilişkin bir yalanlama gelmedi. Casillas, Raul gibi efsane isimlerin ayrılık sürecinde kulüpten kötü ayrılmaları da buna işaret oldu. Son olarak Sergio Ramos da efsanesi olduğu Real Madrid hakkında pek iyi sözler sarf etmedi.

"BU ÇOCUK SALAK"

Son olarak Perez'in Cristiano Ronaldo ile ilgili kullandığı cümleler ortalığı salladı. Ekim 2012 ayına ait olduğu belirtilen kayıtta Perez'in, "Cristiano Ronaldo embesil. Bu çocuk tamamen salak, hasta! Normal olduğunu düşünüyorsunuz ama değil. Olsa böyle hareketler yapmazdı" dediği iddia edildi.

Ses kayıtları ortaya çıkan R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Cristiano Ronaldo embesil ve hasta birisi

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Real Madrid taraftarları, efsaneler Casillas ve Raul hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanan Perez'e büyük tepki göstermişti. Kurulamayan Avrupa Süper Ligi'nin lider başkanlığını yapan Perez, futbolseverlerin ardından kendi taraftarının da sevgisini kaybedebilir.

Ses kayıtları ortaya çıkan R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı
İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı
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