Servet Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret
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Servet Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret

Servet Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı öncesinde İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı öncesinde İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, FIGC'in Roma'daki binasında gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve FIGC Genel Sekreteri Marco Brunelli de yer aldı.

Yardımcı'nın, Gravina'yı UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinden dolayı kutladığı nezaket ziyareti, ikilinin birbirlerine Türkiye ve İtalya milli takım formalarını takdim etmesi ile sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında yarın TSİ 22.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Servet Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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Servet Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret - Haberler Spor
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