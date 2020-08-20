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Sertifikalı tohumda 1 yılda yüzde 40'lık artış

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, sertifikalı tohumda bir yılda yüzde 40 artış kaydedildiğini belirtti.

Sertifikalı tohumda 1 yılda yüzde 40'lık artış
20.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:59

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, sertifikalı tohumda bir yılda yüzde 40 artış kaydedildiğini belirtti.

Akar, "Gıda zincirinin ilk halkası; biyolojik ve kültürel çeşitliliğin yapısal göstergesi olan tohum, sertifikalı olarak ise tohumluğun fiziksel, biyolojik ve genetik değer bakımından özellikleri belirlenen ve resmi makamlarca bu özellikleri belgelenen tohum demektir. Tohum, ülkelerin tarım sektörleri için stratejik bir öneme sahiptir. Kullanılan teknoloji vasıtasıyla yüksek gelir getiren ekonomik değere sahip bir üründür" dedi.

Sertifikalı tohum ile 1 yılda yüzde 40'lık verim artışı sağlanan Erzurum'da bu güzel gelişme hakkında açıklama yapan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, "2020 yılında ilimizde de 1'i kamu 6 sı özel sektör olmak üzere; 7 kuruluş tarafından 11.423 da alanda sertifikalı tohumluk üretilmekte olup bu üretimin tamamı İl Müdürlüğümüzce kontrol ve koordine edilmektedir. İlimiz üretim alanlarının özellikle yem bitkisi tohumluğu üretimi için risk teşkil eden hastalık ve zararlılardan ari olmasından dolayı uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tohum üreticisi firmalar 2020 yılı itibariyle ilimizde yem bitkisi üretimine başlamış bulunmaktadır. Devam eden Sertifikasyon sürecinde; üretici kuruluşların tesislerinde işleme ve ambalajlanması tamamlanmış olan tohumluk partilerinden alınan numuneler Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Tohum Sertifikasyon Test Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Burada yapılan analizler neticesinde üretimlerimiz sertifikalandırılmaktadır" dedi.

İl Müdürü Akar, sertifikalı tohumluğun niçin kullanılması gerektiğine ilişkin hususları ise şu şekilde belirtti:

"Sertifikalı tohumluğun çimlenme ve verim kabiliyetinin yüksek olması, çeşit saflığı, tarlada homojen bir gelişim göstermesi nedeni ile bakım, sulama ve hasatta kolaylık sağlaması, elde edilen ürünün pazar değerinin yüksek olması, hastalık ve zararlılara karşı koruyucu ilaçlama yapıldığından üretim kayıplarının asgari seviyede olması, sertifikalı tohumluk kullanımının belli oranda destekleniyor olması.

Sertifikalı tohumluk kullanımının verimli ve dengeli üretimdeki rolünün hem ülkemiz, hem ilimiz ve üreticimiz açısından stratejik önemi aşikardır. Tohum gibi stratejik bir öneme sahip üretim girdisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam etmektedir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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