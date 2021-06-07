SPOR Sertaç Şanlı: Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu
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SPOR Sertaç Şanlı: Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sertaç Şanlı: Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duyguSezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı, 'Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu. Sezonun 2'nci yarısından sonra çok iyi bir basketbol oynadık.

Sertaç Şanlı: Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı, 'Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu. Sezonun 2'nci yarısından sonra çok iyi bir basketbol oynadık. Bu 2 kupayı da sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum' dedi.

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 ile geçerek 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'te milli oyuncu Sertaç Şanlı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Şanlı, 'Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu. Sezonun 2'nci yarısından sonra çok iyi bir basketbol oynadık. Bu 2 kupayı da sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkesin emeğine sağlık' diye konuştu.

'MAÇLAR HİÇ KOLAY GEÇMEDİ'

Serinin üç maçını da farklı kazanmalarına rağmen fiziksel mücadelenin çok yüksek olduğunun altını çizen milli oyuncu, 'Maçlar hiç kolay geçmedi. Sürekli bir fiziksel mücadele vardı. Sahadaki isteğimiz ve arzumuz hiç yarım kalmadı bizim açımızdan da Fenerbahçe açısından da. Fark 27 sayı ama bu Fenerbahçe'nin kötü oynadığını göstermiyor. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Biz de bunu bilerek mücadele ettik. Kupayla bitirdiğimiz için de çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

SPOR Sertaç Şanlı: Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu
SPOR Sertaç Şanlı: Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu
SPOR Sertaç Şanlı: Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu
SPOR Sertaç Şanlı: Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ING Basketbol Süper Ligi play-off final
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