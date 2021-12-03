Sertaç Şanlı (5 Ağustos 1991, Edirne) Türk basketbolcu. Peki, Sertaç Şanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Basketbol oyuncusu Sertaç Şanlı hangi takımda oynuyor? Kariyeri ve biyografisi!

SERTAÇ ŞANLI KİMDİR?

Sertaç Şanlı (5 Ağustos 1991, Edirne) Türk basketbolcu. İspanya Basketbol Ligi ve Euroleague takımlarından Barcelona'da oynamaktadır. Pivot pozisyonunda görev almaktadır.

Sertaç Şanlı doğum tarihi : 5 Ağustos 1991

Sertaç Şanlı kaç yaşında : 30 yaşında

Sertaç Şanlı nereli : Edirne

Sertaç Şanlı mesleği ne : Basketbol oyuncusu

Sertaç Şanlı hangi takımda oynuyor : Barcelona

Sertaç Şanlı boyu kaç : 2,12 m

Sertaç Şanlı kilosu kaç : 115 kg

BASKETBOL KARİYERİ

Kulüp kariyeri:

Basketbol kariyerine Efes Pilsen altyapısında başladı. Daha sonra ise Pınar Karşıyaka altyapısına geçti. Türk Telekom'a geçtikten sonra takımın pilot takımı olan Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki Genç Telekom'da oynadı. 2009-10 sezonunu 11,6 sayı ve 7,1 ribaund ortalamaları ile tamamladı. Ağustos 2010'da ise Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray ile beş yıllık anlaşmaya vardı. Türkiye Basketbol Ligi'nin 2010-11 sezonunda, normal sezon 9 ve play-offta ise 8 olmak üzere 17 maça çıktı. Normal sezonu 2,89 sayı 1,44 ribaund 0,44 asist ortalamaları ile tamamladı.

2014-15 sezonu öncesinde TBL takımlarından Uşak Sportif ile sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonunda Anadolu Efes ile anlaştı.

2020-21 sezonunda Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğundan sonra Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Millî takım kariyeri:

14-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilen 2011 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 20 yaş altı millî basketbol takımında görev aldı. Turnuvada maç başına 8,6 sayı 4,4 ribaund ortalaması tutturdu.

Temmuz 2011'de, 2011 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye millî basketbol takımının aday kadrosuna çağrıldı. 7 Ağustos 2011'de teknik heyet, Sertaç'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

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