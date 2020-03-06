Serkan Korkmaz kimdir? Serkan Korkmaz nereli? Serkan Korkmaz kaç yaşında?

06.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:13

Spor programı sunucusu Serkan Korkmaz, yorumları ve sunuculuğu ila dikkatleri çekiyor. Serkan Korkmaz kimdir, Serkan Korkmaz nereli ve Serkan Korkmaz kaç yaşında gibi merak edilen soruları mercek altına alıyoruz. İşte Serkan Korkmaz hayatı ve biyografisi!

SERKAN KORKMAZ KİMDİR?

Serkan Korkmaz doğum tarihi: 1972

Serkan Korkmaz kaç yaşında: 47

Serkan Korkmaz nereli: Edirne/Keşan

Serkan Korkmaz eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

SERKAN KORKMAZ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Serkan Korkmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Asıl mesleği İnşaat Mühendisliği olan Korkmaz okul döneminde televizyon dünyası ile tanışarak Cine 5 ve Show Tv bünyesinde çeşitli görevler aldı.

Daha sonra NTV'de 10 yıl, Haber 24'te 3 sene, Fox Türkiye'de 1 sene çalışan Serkan Korkmaz bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Genel Direktör Yardımcılığı görevinde de bulundu. Kariyerinde TRT ve Beyaz Tv macerası da olan Korkmaz, Turkuaz Medya Grubu'nda A Spor'un kuruluşunda yer almıştı ve Yayın Koordinatörü olarak görev yapıyordu.