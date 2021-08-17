Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam ediyor.

Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da Teknik Direktör Bülent Akan nezaretinde günde çift idman yaparak sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Akan, "Afyon'da yeni sezon hazırlıklarımızı güzel bir ortamda sürdürüyoruz. Günde çift idman yaparak yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. 23 Ağustos'ta kampımız sona erecek. Kamp boyunca 2 hazırlık maçı daha yapacağız." dedi.

Gençler kampın gözdesi

Serik Belediyespor'un alt yapısından geçtiğimiz sezon ve bu sezon A takım kadrosuna katılarak profesyonel olan Ergün Nazlı, Ahmet Atik, Furkan Efe Bildir, Ali Rıza Karaman (kaleci), Berkant Eren Batuhan Atal kamptaki çalışmalar ile teknik direktör Bülent Akan ve teknik heyetin gözüne girdi.

Serik temsilcisi kamp çalışmaları sırasında dün Ispartaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Yeşil-beyazlılar kamp çalışmaları sona ermeden önce Amedspor ile bir hazırlık maçı yapacak. - ANTALYA

Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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