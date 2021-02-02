Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya'nın sözleşmesini feshedecek
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Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya'nın sözleşmesini feshedecek

02.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:00

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un Başkanı Ramazan Kaçar, antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle noter tespiti yaptırdıkları teknik direktör Suat Kaya'nın sözleşmesini tek taraflı feshedeceklerini bildirdi.

Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, kulübün ana sponsorluğunu üstlenen Şahin Kırbıyık Holding vasıtasıyla takıma kazandırılan teknik direktörler Suat Kaya'ya, söz konusu holdingle sponsorluk anlaşmasının sona ermesinin ardından ulaşamadıklarını ileri sürdü.

Suat Kaya ile telefonla yaptıkları görüşmelerde "Kırbıyık Holding sponsorluğunda Serik Belediyespor'a geldim. Onlar yoksa ben de yokum. Etik olarak da olması gereken budur." diye yanıt aldıklarını iddia eden Kaçar, "Hocamızla yapılan sözleşmenin maddi yükümlülüklerini sponsorumuz karşılayacaktı. Ciddi bir de tazminat miktarı koymuşlar. O yüzden hocamız ısrarla bu tazminatı almak istiyor. O günden sonra hocamız kayboldu. Hocamızla görüşemedik. Antrenmanlara gelmiyor, maçlara çıkmıyor. Noter çağırıp tespit yaptırdık. Kendisi raporlu olduğunu iddia ediyor. Ben, raporlu olduğunu bilmiyorum. Kulübe ulaşmış bir yazı, tebligat yok. O yüzden sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceğiz" dedi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ENGİN KORUKIR

Kaçar, bundan sonraki süreçte teknik direktör Engin Korukır'ı takımın başına getireceklerini ifade ederek, "1. Amatör ligde bir takım değiliz. İkinci ligde ciddi bir pozisyondaki bir takımız. Elbetteki bir hoca bulmamız lazımdı." diye konuştu.

Kulüpte futbolculara ödeme yapılmadığı iddialarına da değinen Kaçar, geçen hafta kadro dışı kalan futbolcular dahil tüm takıma ciddi ödemeler yaptıklarını kaydetti.

Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya'nın sözleşmesini feshedecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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