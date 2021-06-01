Serik Belediyespor, Sinan Kalaycı'nın sözleşmesini uzattı

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, futbolcusu Sinan Kalaycı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, futbolcusu Sinan Kalaycı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 sezondur takımın kaptanlığını yapan Kalaycı ile Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve kulüp başkanı Halil Deligöz'ün de katılımıyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kalaycı'ya yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Deligöz, iyi bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer