Serik Belediyespor, Sinan Kalaycı'nın sözleşmesini uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik Belediyespor, Sinan Kalaycı'nın sözleşmesini uzattı

Serik Belediyespor, Sinan Kalaycı'nın sözleşmesini uzattı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, futbolcusu Sinan Kalaycı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, futbolcusu Sinan Kalaycı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 sezondur takımın kaptanlığını yapan Kalaycı ile Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve kulüp başkanı Halil Deligöz'ün de katılımıyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kalaycı'ya yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Deligöz, iyi bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Serik Belediyespor, Sinan Kalaycı'nın sözleşmesini uzattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Sedat Peker Adnan Menderes Mustafa Şentop
Magazin Hadise Murat Boz Seda Sayan Demet Akalın
Spor Ali Koç Enes Ünal Arda Turan Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serik Belediyespor, Sinan Kalaycı'nın sözleşmesini uzattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 09:51:08. #1.15#

title