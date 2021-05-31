Serik Belediyespor Kaptan Sinan Kalaycı ile yeniden anlaştı
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Serik Belediyespor Kaptan Sinan Kalaycı ile yeniden anlaştı

Serik Belediyespor Kaptan Sinan Kalaycı ile yeniden anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü takım kaptanı Sinan Kalaycı ile yeniden anlaşmaya vardı.

Misli.com 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü takım kaptanı Sinan Kalaycı ile yeniden anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarının başladığı Serik Belediyespor bugün yapılan görüşmelerin ardından ilk anlaşma kaptan Sinan Kalaycı ile yapıldı. 4 sezondur Serik Belediyespor takımının Kaptanlığını yapan Sinan Kalaycı, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Kulüp Başkanı Halil Deligöz'ünde hazır bulunduğu imza töreninde 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz, "Kulüp olarak öncelikle iç transfer çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar kapsamında bugün 4 sezondur takımımızda oynayan ve kaptanlık yapan Sinan Kalaycı ile 1 yıllığına yeniden sözleşme imzalayarak karşılıklı anlaşmaya vardık. Transfer çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor." dedi. - ANTALYA

Serik Belediyespor Kaptan Sinan Kalaycı ile yeniden anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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