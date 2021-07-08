Serik Belediyespor Gökhan Pala ile sözleşme imzaladı
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Serik Belediyespor Gökhan Pala ile sözleşme imzaladı

Serik Belediyespor Gökhan Pala ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, geçen sezon Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da oynayan 29 yaşındaki stoper Gökhan Pala'yı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, geçen sezon Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da oynayan 29 yaşındaki stoper Gökhan Pala'yı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Serik Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Son olarak Malatya Yeşilyurt Belediyesporda stoper mevkisinde oynayan Pala, daha önce sırası ile Kahramanmaraşspor, 24 Erzincanspor, Manisa FK, Diyarbekirspor, Sivas Belediyespor ve Sarıyer de forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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