Serik Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Bülent Akan getirildi

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor'da, teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Akan ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor'da, teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Akan ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktör Serhat Gülpınar ile görüş ayrılığı nedeniyle karşılıklı sözleşmeyi fesh eden Antalya ekibi, son olarak Ankara Demirspor'da teknik direktörlük yapmış Bülent Akan anlaştı.

Bülent Akan için Serik Belediyesinde imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Halil Deligöz, "Yaklaşık 20 gün önce Serhat Gülpınar hocamızla anlaşmıştık. Geldiğimiz noktada fikir ayrılığına düştük. Karşılıklı konuştuk. Helalleştik ve ayrıldık. Teknik direktör boşluğundan sonra daha önce bildiğimiz, güvendiğimiz ve yakın takibimizde olan Bülent Akan hocamızla temasa geçtik. Bu ligi tanıyan, bilen, başarılar elde etmiş bir hocadır. Hocamızla 2 yıllığına anlaşmış bulunmaktayız. Kulübümüze hoş geldi. Başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Akan ise "Serik Belediyespora değer katmaya geldik. Marka değerini bir üst noktaya çıkartmaya geldik. 2 yıllık sözleşme esnasında amacımız takımı birinci lige çıkartabilmek. Bunu yapacak donanıma sahibiz. Hem oyuncu hem de teknik heyeti çok iyi biliyoruz. Önemli olan bunu harmanlayıp hep beraber herkesin desteği ile Serik Belediyesporu bir üst lige çıkartmaya çalışacağız. Bunu başaracak güçteyiz. Sonu güzel olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer