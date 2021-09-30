Serik Belediyespor, Çorum maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Serik Belediyespor, Çorum maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Servet Tümer - Haberler | Spor
Serik Belediyespor, Çorum maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

ÇORUM (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Serik Belediyespor, Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda teknik direktör Bülent Akan nezaretinde çalıştı.

Yarı saha çift kale maç ve taktik çalışması yapan Serik ekibi, cuma günü sabah Çorum'a hareket edecek.

Serik Belediyespor'da sakatlıklarını bulunan Atakan Cangöz, Furkan Yaman ile Ahmet Atik kadroya dahil edilmedi.

Teknik Direktör Bülent Akan, "Geçtiğimiz hafta evimizde Sarıyerspor galibiyetinin ardından Çorum deplasmanına gidiyoruz. Çok sıkı bir 10 gün bizi bekliyor. Çünkü Çorum maçının ardından hafta içi evimizde Bodrumspor, hafta sonu da Van deplasmanında oynayacağız. Çorum maçı öncesi 3 oyuncumuz sakat. Çorum maçından puan ile dönmek istiyoruz. Futbolcuların moralleri yerinde." dedi.

Serik Belediyespor, Çorum maçı hazırlıklarını tamamladı

Serik Belediyespor, Çorum maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Servet Tümer - Spor Haberleri
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