Serik Belediyespor forvet oyuncusu Berke Doğukan Önde ile anlaştı
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Serik Belediyespor forvet oyuncusu Berke Doğukan Önde ile anlaştı

13.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:52
Serik Belediyespor forvet oyuncusu Berke Doğukan Önde ile anlaştı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, forvet oyuncusu Berke Doğukan Önde ile anlaştı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, forvet oyuncusu Berke Doğukan Önde ile anlaştı.

Serik Belediyespor, devre arası transfer döneminin başlamasıyla Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından 21 yaşındaki forvet oyuncusu Berke Doğukan Önde'yi renklerine bağladı.

Transfer için kulübün ana sponsoru Kırbıyık Holding'in toplantı salonunda imza töreni düzenlendi.

Kırbıyık Holding'in sahibi Harun Şahin Kırbıyık ile Önde 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Önde, "Serik Belediyespor'da başarılı olacağıma inanıyorum. Yeni hocamız ile birlikte Serik Belediyespor'u hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

Genç futbolcu, daha önce Beşiktaş altyapısında ve Kardemir Karabükspor'da top koşturmuştu.

Serik Belediyespor forvet oyuncusu Berke Doğukan Önde ile anlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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