Serie A'da oynanamayan Lazio-Torino maçı için "oynansın" kararı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A), çok sayıda oyuncusu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Torino takımının maça çıkmaması sebebiyle oynanamayan, 25. haftadaki Lazio-Torino maçının oynanması yönünde karar verildi.

Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Spor Hakimi Gerardo Mastrandrea'nın, Lazio ile 2 Mart'ta Roma'da yapacağı maça karantinada olduğu için çıkamayan Torino takımı hakkında kararını verdiği belirtildi.

Buna göre, spor hakimi, Lazio takımının beklentisinin aksine Torino'ya maça çıkamadığı için hükmen 3-0 yenik sayılma ve puan silme cezası yerine, karşılaşmanın ilerleyen günlerde oynanması kararını verdi.

Mastrandrea'nın kararına gerekçe olarak; ligin 3. haftasında benzer bir durumun yaşandığı Juventus-Napoli maçı konusunda İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Tahkim Kurulunun, 20 Aralık 2020'de, Napoli'nin itirazını kabul ederek, maçın oynanması yönünde aldığı kararı gösterdi.

Lazio Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, spor hakiminin verdiği bu karara her türlü mercii nezdinde itiraz edeceklerini bildirdi.

Serie A'da normal şartlarda karşılaşmanın oynanacağı sahaya ilk devre sonuna kadar gelmeyen takım, hükmen yenik sayılıyor ve puan silme cezası alıyor.

Torino takımında, şubat ayı sonunda 8 kişinin Kovid-19'a yakalanması sebebiyle ekip karantinaya alınmıştı. Karantina nedeniyle Torino'nun 24. haftadaki Sassuolo maçı ertelenmiş ancak Lazio maçı ertelenmemişti.

Bordo-beyazlı ekip, karantinası devam ettiği için Lazio ile yapacağı maça gidememişti.

Juventus-Napoli maçında benzer bir durum yaşanmıştı

Kovid-19 salgını koşullarında, Lazio-Torino maçına benzer bir başka durum Serie A'nın ilk haftalarında yaşanmıştı.

Ligin 3. haftasında oynanması gereken Juventus-Napoli mücadelesi öncesinde, konuk ekipte 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması neticesinde Napoli takımına yerel sağlık makamlarınca seyahat yasağı getirilmişti. Napoli, seyahat yasağı sebebiyle deplasmana gidememiş ve Juventus maçına çıkamadığı için hükmen 3-0 yenik sayılıp, 1 puan silme cezası almıştı.

Serie A ve İtalya Futbol Federasyonuna yaptığı itirazlardan istediği sonucu alamayan Napoli, son olarak başvurduğu İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Tahkim Kurulundan sonuç almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin