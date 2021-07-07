Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

16 yıl boyunca formasını giydiği Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. PSG'de de 4 numaralı formayı giyeceğini belirten deneyimli oyuncu, "Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık" ifadelerini kullandı.