Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16 yıl boyunca formasını giydiği Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. PSG'de de 4 numaralı formayı giyeceğini belirten deneyimli oyuncu, "Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'le yolları ayırmasının ardından hangi takımda gorma giyeceği merak konusu olan Sergio Ramos, Fransız devi Paris Saint-Germain'le anlaşmaya vardı.
"PSG GİBİ BİR TAKIMDA 4 NUMARA GİYMEK BENİM İÇİN AYRICALIK"
16 yıl boyunca formasını terlettiği Real Madrid'den ayrılan 36 yaşındaki savunmacı, Fransız devinden gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul ettikten sonra Paris'e geçerek sağlık kontrollerinden geçti ve resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeni takımında da 4 numaralı formayı giyecek Ramos, "Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık" ifadelerini kullandı.