Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'le 2 yıllık anlaşmaya vardı
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Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'le 2 yıllık anlaşmaya vardı

Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'le 2 yıllık anlaşmaya vardı
Haberler.com - Haberler | Spor

Real Madrid'de geçirdiği 16 sezonun ardından takımdan ayrılan Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'le 2 yıllık anlaşmaya vardı. Dünyaca ünlü İspanyol savunmacının önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağı öğrenildi. Real Madrid'den ayrılırken büyük üzüntü yaşayan Ramos, "Real Madrid'i ve stadımız Bernabeu'yu her zaman kalbimde taşıyacağım. Bir gün geri döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid'le sözleşmesi biten Sergio Ramos'un yeni adresi belli oldu. Deneyimli savunmacı, Fransız devi Paris Saint-Germain'le 2 yıllık anlaşmaya vardı.

TRANSFERİN RESMEN AÇIKLANMASI AN MESELESİ

Fransız basınından RMC'nin haberine göre; Ramos, Ligue 1 ekiplerinden PSG ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. İspanyol stoperin önümüzdeki günlerde sözleşmeye imza atacağı ve transferin resmen açıklanacağı belirtildi.

VEDA KONUŞMASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ramos ve ailesinin katıldığı veda toplantısında söz alan Sergio Ramos, duygusal anlar yaşamıştı. Konuşmasının sonlarında kısa bir süre de olsa boğazı düğümlenen efsane stoper, konuşmasını kısa süreli gözyaşları içinde noktalamıştı.

Sergio Ramos'un veda konuşması şöyle:

"Hayatımın en zor günlerinden birini yaşıyorum. Hiç kimse Real Madrid'e veda etmek için hazır olamaz. Burada muhteşem bir zaman geçirdim. Güzel aileme, kulübe, benimle ilgilenen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımıza, teknik direktörlere, takım arkadaşlarıma minnettarım. Bayraklarında ve marşlarında beni taşıyan, bana destek veren milyonlarca taraftara da teşekkür ediyorum. Sizleri, Real Madrid'i ve stadımız Bernabeu'yu her zaman kalbimde taşıyacağım. Bir gün geri döneceğim."

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