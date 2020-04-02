Sergio Ramos 34 Yaşında Kariyerinin büyük bir kısmını Real Madrid'de geçire İspanyol stoper Sergio Ramos 34 yaşına bastı. Beyazlarla 15 sezonda 21 Lig Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupası'nı kazanan Sergio Ramos adını Real Madrid efsaneleri arasına çoktan yazdırdı.

Kariyerinin büyük bir kısmını Real Madrid'de geçire İspanyol stoper Sergio Ramos 34 yaşına bastı. Beyazlarla 15 sezonda 21 Lig Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupası'nı kazanan Sergio Ramos adını Real Madrid efsaneleri arasına çoktan yazdırdı. Kaynak: Dugout