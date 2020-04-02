Sergio Ramos 34 Yaşında
Kariyerinin büyük bir kısmını Real Madrid'de geçire İspanyol stoper Sergio Ramos 34 yaşına bastı. Beyazlarla 15 sezonda 21 Lig Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupası'nı kazanan Sergio Ramos adını Real Madrid efsaneleri arasına çoktan yazdırdı.
02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:32
Kariyerinin büyük bir kısmını Real Madrid'de geçire İspanyol stoper Sergio Ramos 34 yaşına bastı. Beyazlarla 15 sezonda 21 Lig Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupası'nı kazanan Sergio Ramos adını Real Madrid efsaneleri arasına çoktan yazdırdı.
Kaynak: Dugout