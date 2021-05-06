Sergio Agüero Barcelona'ya mı transfer olacak? Agüero sezon sonu hangi takıma gidecek?

M. City'nin efsane oyuncusu Sergio Agüero bu sezon takımdan ayrılacak. Bu sezon sakatlıklardan dolayı az forma giyen Sergio Agüero 11 maçta 2 gol kaydetmişti. Sergio Agüero için birçok üst düzey kulüp harekete geçti. Bu takımlardan birisi de Barcelona. Peki sezon sonunda Barcelona Agüero'yu transfer edecek mi? Agüero hangi takıma gidecek?

Barcelona yönetimi, Lionel Messi'yi kadroda tutmak için her şeyi yapıyor. Katalanlar, Arjantinli yıldızın takımda kalması için yakın arkadaşı Sergio Agüero'yu transfer etmek istiyor. Peki dünyanın en iyi forvetleri (santrafor) arasında gösterilen Agüero en yakın arkadaşının takımına transfer olacak mı? İşte detaylar...

SERGIO AGUERO BARCELONA'YA MI GİDECEK?

Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği konusundaki belirsizlik sürerken Katalan kulübü yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Arjantin basınında yer alan habere göre; Barcelona yönetimi, Messi'nin yakın arkadaşı Serigo Agüero'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

Haberde, Agüero'nun kadroya katılması halinde Lionel Messi'nin ayrılık kararından vazgeçeceğine inanıldığı belirtildi. Manchester City ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Agüero, bu sezon 11 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti. Barcelona'nın efsane isimlerinden Rivaldo, daha önce Lionel Messi'nin PSG'de forma giyebileceğini açıklamıştı.

Rivaldo, "Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıktı. Artık Barcelona, Messi'ye önemli bir kupa için savaşma şansını veremez. Onun geleceği artık PSG'de. PSG, ona kupalar kazanma şansını verecektir" ifadelerini kullanmıştı

AGUERO'NUN TOPLAM KAÇ GOLÜ VAR?

Agüero'nun M. City'de 387 maçta toplamda 258 golü vardır. M. City'nin efsanesi haline gelen Agüero'nun bu sezon sözleşmesi bitecek. M. City'e doğrudan lig şampiyonluğu kazandıran efsane ismin Messi ile aynı takımda oynaması bekleniyor.