Sergio Agüero Barcelona'ya mı transfer olacak? Agüero sezon sonu hangi takıma gidecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sergio Agüero Barcelona'ya mı transfer olacak? Agüero sezon sonu hangi takıma gidecek?

Sergio Agüero Barcelona'ya mı transfer olacak? Agüero sezon sonu hangi takıma gidecek?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

M. City'nin efsane oyuncusu Sergio Agüero bu sezon takımdan ayrılacak. Bu sezon sakatlıklardan dolayı az forma giyen Sergio Agüero 11 maçta 2 gol kaydetmişti. Sergio Agüero için birçok üst düzey kulüp harekete geçti. Bu takımlardan birisi de Barcelona. Peki sezon sonunda Barcelona Agüero'yu transfer edecek mi? Agüero hangi takıma gidecek?

Barcelona yönetimi, Lionel Messi'yi kadroda tutmak için her şeyi yapıyor. Katalanlar, Arjantinli yıldızın takımda kalması için yakın arkadaşı Sergio Agüero'yu transfer etmek istiyor. Peki dünyanın en iyi forvetleri (santrafor) arasında gösterilen Agüero en yakın arkadaşının takımına transfer olacak mı? İşte detaylar...

SERGIO AGUERO BARCELONA'YA MI GİDECEK?

Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği konusundaki belirsizlik sürerken Katalan kulübü yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Arjantin basınında yer alan habere göre; Barcelona yönetimi, Messi'nin yakın arkadaşı Serigo Agüero'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

Haberde, Agüero'nun kadroya katılması halinde Lionel Messi'nin ayrılık kararından vazgeçeceğine inanıldığı belirtildi. Manchester City ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Agüero, bu sezon 11 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti. Barcelona'nın efsane isimlerinden Rivaldo, daha önce Lionel Messi'nin PSG'de forma giyebileceğini açıklamıştı.

Rivaldo, "Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıktı. Artık Barcelona, Messi'ye önemli bir kupa için savaşma şansını veremez. Onun geleceği artık PSG'de. PSG, ona kupalar kazanma şansını verecektir" ifadelerini kullanmıştı

AGUERO'NUN TOPLAM KAÇ GOLÜ VAR?

Agüero'nun M. City'de 387 maçta toplamda 258 golü vardır. M. City'nin efsanesi haline gelen Agüero'nun bu sezon sözleşmesi bitecek. M. City'e doğrudan lig şampiyonluğu kazandıran efsane ismin Messi ile aynı takımda oynaması bekleniyor.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Eda Ece Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Ali Tandoğan Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sergio Agüero Barcelona'ya mı transfer olacak? Agüero sezon sonu hangi takıma gidecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 23:51:12. #1.16#

title