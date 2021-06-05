Sergen Yalçın, yıllık 14 milyon TL maaş ve 6 transfer istedi
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Sergen Yalçın, yıllık 14 milyon TL maaş ve 6 transfer istedi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önümüzdeki hafta teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu resmen görüşecek. Beşiktaş'ın Yalçın için hazırladığı teklif 10 milyon TL. Yalçın'ın başarılarından ötürü beklediği ücret ise 14 milyon TL civarında. Ancak orta noktada anlaşılması bekleniyor. Ayrıca görüşmede Yalçın'ın, eksik bölgeler için 6 transfer isteyeceği aktarıldı.

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi henüz uzatılmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi önümüzdeki hafta 48 yaşındaki teknik adamla bir araya gelecek. Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 7 milyon TL alan Sergen Yalçın ile 10 milyon TL'den yeni kontrat yapmayı hedefliyor.

ORTAK NOKTADA BULUŞULABİLİR

Sergen Yalçın'ın ise yıllık 14 milyon TL istediği öğrenildi. Yapılacak görüşmede ortak bir rakamda anlaşılması bekleniyor.

6 TRANSFER ŞART

Bu arada Sergen Yalçın yönetimden 6 transfer istedi. Tecrübeli teknik adam, bir stoper, bir sağ bek, bir orta saha, bir hücuma dönük kanat oyuncusu ve 2 forvet alınmasını yönetimden talep edecek. Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu görüşeceği toplantının ardından transferde de harekete geçecek. (Habertürk)

Sergen Yalçın, yıllık 14 milyon TL maaş ve 6 transfer istedi
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Ömer Özarslan
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Sergen Yalçın, yıllık 14 milyon TL maaş ve 6 transfer istedi - Haberler Spor
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