Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Sergen'in Beşiktaş dönemi sona mı eriyor?
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Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Sergen'in Beşiktaş dönemi sona mı eriyor?

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Çifte kupa kazanan Beşiktaş'ta krizler yaşanıyor. Sezon başında işler kötüye gidince Çebi yönetiminin Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'a teklif götürdüğü öğrenildi. Bu durum olayı sonradan öğrenen Sergen Yalçın'ı rahatsız ederken, yönetimle teknik ekibin arasının açılmasına neden oldu. Çebi yönetiminin tesislere de sık sık gelmesinden rahatsız olan Sergen Yalçın'ın ayrılmayı düşündüğü kulislerde konuşuluyor. Şampiyonluk kutlamasında teknik ekibin mutsuz görüntüleri de iddiaları güçlendirdi.

Siyah-Beyazlılar'da peş peşe gelen kupalar, kaosun dışarıya yansımasına engel oldu ama çatlak çok büyük. Ahmet Nur Çebi yönetimi ve Sergen Yalçın'la ekibinin bir süredir arası bozuk. Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Sergen Yalçın'ın durumunu masaya yatırdı ve Rıza Çalımbay'a teklif götürdü. Bu gelişme üzerine gerilim rüzgarı esmeye başladı.

HERKESTEN VERİM ALMAYI BAŞARDI

Başarısızlıkla başlayan sezon, sonrasında ise tam tersine döndü. Yalçın, 'küme düşer' denilen kadroya mükemmel futbol oynatarak, takımı liderliğe taşıdı. Ancak bu süreçte olumsuz havanın takıma girmesine de izin vermedi. Kendisi ve yönetim arasındaki soğukluğun takıma sirayet etmemesine imtina etti. Ancak Çalımbay'a teklif götürülmesi, Başkan ve ekibinin sık sık tesise gelmesi Yalçın'ı rahatsız etti. Çünkü Yalçın, Ümraniye'deki ortama dış faktörlerin müdahale etmesini istemedi. Çebi'nin tesise geldiği anlarda da Sergen Yalçın'ın mutsuzluğu, bu durumu anlatır biçimdeydi.

Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Sergen'in Beşiktaş dönemi sona mı eriyor?

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'ndaki zaferin ardından mukavele uzatma konusuna kaçamak cevap vermişti. Taraftarlar ve camia Yalçın'ın devam etmesini istiyor. Çebi yönetimi de hoca ile devam etme arzusunda ama bu zoraki bir istek. Çifte kupa, Beşiktaş'taki savaşın soğuk şekilde ilerlemesini sağlıyor. Önümüzdeki günlerde Sergen Yalçın'la mukavele uzatılma ihtimali de kuvvetli ancak gerilim nasıl çözüme kavuşur, o konu meçhul...

Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Sergen'in Beşiktaş dönemi sona mı eriyor?

SOSYAL MEDYADAN O ANI PAYLAŞTI

Kupa seremonisi öncesinde futbolcular ve aileleri saha içindeki tribünde yerlerini aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de, kupa törenini saha içinde bekledi. Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak ilk şampiyonluğuna ulaşan Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kutlama alanına bir hayli uzak kalması herkesi şaşırttı. Siyah beyazlılarda kaleci antrenörü Levent Açıl o görüntüyü daha sonra sosyal medya hesabından paylaşarak gönderme yaptı.

Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Sergen'in Beşiktaş dönemi sona mı eriyor?
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Sergen'in Beşiktaş dönemi sona mı eriyor? - Haberler Spor
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