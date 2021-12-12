Sergen Yalçın sonrası kadro sil baştan! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
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Sergen Yalçın sonrası kadro sil baştan! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Sergen Yalçın sonrası kadro sil baştan! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli bu maçta sürpriz tercihlerde bulundu.

Son 8 resmi maçta galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası ilk sınavını Kayserispor karşısında verecek. Taraftarı önünde kötü seriye son vermek isteyen Kara Kartal'da bu mücadelede takımın başında altyapı antrenörü Önder Karaveli olacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden N'Koudou, Mert Günok ve Alex Teixeira ile cezalı Josef, Necip Uysal ve Welinton maç kadrosunda yer almıyor. Kayserispor'da cezalı olan Mario Gavranovic ve Dimitrios Kolovetsios bu maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Atiba, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Kayserispor(Muhtemel): Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, İlhan

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