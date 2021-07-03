Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu
Beşiktaş ile yeniden anlaşmaya varan Sergen Yalçın'a saha dışından da çeşitli teklifler geliyor. Daha önce birçok büyük markanın reklam filminde oynayan Yalçın, bu kez bir online sipariş platformunun reklamı için kameraların karşısına geçti. Yalçın çekimlerden bir kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.
Beşiktaş ile geçen sezonu çifte kupayla kapattıktan sonra siyah beyazlılar ile yeniden anlaşmaya varen teknik direktör Sergen Yalçın, reklam filmi için kameralar karşısında geçti.
Çekimlerden bir kareyi resmi sosyal medya hesabı Instagram'ın hikayeler bölümünden paylaşan başarılı teknik adamın bu gönderisi büyük ilgi çekti. 48 yaşındaki çalıştırıcının 'Getir' markasının reklam filminde boy göstereceği ifade edildi.
Sergen Yalçın daha önce de farklı markaların birkaç reklam filminde oynamıştı.
EKRANLARIN SEVİLEN YÜZÜ
Yalçın, futbolculuk döneminden bu yana yapımcıların spor camiasından reklamlar için en çok seçtiği isimlerden biri. Acun Ilıcalı'nın programı Yetenek Sizsiniz'deki jürilik performansı da tam not almıştı.