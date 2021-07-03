Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu

Beşiktaş ile yeniden anlaşmaya varan Sergen Yalçın'a saha dışından da çeşitli teklifler geliyor. Daha önce birçok büyük markanın reklam filminde oynayan Yalçın, bu kez bir online sipariş platformunun reklamı için kameraların karşısına geçti. Yalçın çekimlerden bir kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.