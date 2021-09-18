Sergen Yalçın müthiş geri dönüşü anlatmakta zorlandı! Sakatlanan futbolculardan kötü haber verdi

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın sakatlıklardan dert yanarken "Allah oyunculara kolaylık versin" dedi.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

"KAOS ORTAMINDA BİZİM VE OYUNCULARIN DENGESİ BOZULDU"

"Geceyi anlatmak çok zor. Çok eksiğiz. yeri dolmayacak sağ bekimiz, yeri dolmayacak stoperimiz sakatlandı. Kaos ortamında onu oraya, bunu buraya çek... Kenarda biz de sıkıntı yaşadık. Kaos yaşadık. Kaybetseydik de önemli olmayacaktı. Böyle bir kaos ortamda oyunu yönetmek çok zor. Sürekli oyuncuların yerini değişirdik. Sağ beke kimi aldık, onu da hatırlamıyorum bir ara. Kaos ortamında bizim ve oyuncuların dengesi bozuldu.

"NECİP'İN SAKATLIĞI CİDDİ"

6 sakat var, 4'ü salı ve cuma olmaz. Welinton, Rosier belki döner. Necip ile Mehmet Topal da oynamaz. Çok enteresan sakatlıklar, sezon başında bu kadar... Necip'in sakatlığı ciddi, 3-4 haftalık bir durumu var. Çok maç oynayacağız. Allah oyunculara kolaylık versin."

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