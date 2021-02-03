Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil
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Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil

03.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:36
Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil

Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı" diyerek tepki gösterdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Antalyaspor'un oynadığı oyuna tepki gösteren Yalçın, "1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık çok güzel olurdu. Çok da konuşacağım bir şey yok bu maçla ilgili. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı" dedi.

Hakem yönetimine tepki gösteren genç hoca, "Savaşımız yeni başlıyor, kimse merak etmesin. Bu iş böyle devam etmeyecek. Göztepe, Trabzon ve bu maçta hakem arkadaşların yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Maçlar daha sağlam ve adaletli oynanmalı. Biz oynamak için sahaya çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞACAĞIZ"

Antalyaspor'da oyuncuların sürekli yerde yattığını kaydeden teknik adam, "Savaşacağız! Çok sinirliyim, kusura bakmayın. Bu böyle devam etmeyecek. Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor! Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız? Geçen maç 20 dakika oyun oynanmadı" diye konuştu.

Haber Yorumları (15)
SENAR: rakip 10 kişi kalmış hâlâ hakem takdir hakkını rakipten yana kullandı diyor, maçı da izledim rakip yerden kalkmadı felan öyle bir şey yoktu yani, Beşiktaş biraz şanssız birazda beceriksizdi bugün. İşler kötü gidince yorumlarda değişiyor. Kendi son dk larda kazandıkları penaltıları söylemiyor.
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ALİ: kuyruk acısı olanların hepsi burada. cimboma da fenere de çaktı bu takım ayrıca.
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CAN DEP: Sergen hocam iyide hangi macti bilmiyorum topu disardan getirip gol atan yine senin takimindi keske o zamanda cikip bir seyler deseydin..
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