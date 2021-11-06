Sergen Yalçın: Kapanmayacak bir fark değil ancak bu oyunla zor

"Oyuncuların hepsi insan. Motivasyonlarını kaybedebilirler. Özellikle Şampiyonlar Ligi düşürüyor. Oyuncular çok üzülüyor, beklenti içindeyiz. Orada da bir şeyler yapma planımız vardı ama uygulayamadık, o maçlar çok daha zor. Motivasyonu yüksek maçlar. Tekrar mental olarak buraya hazırlanmak zor oluyor. Oyun çok kötü değil. Berbat bir oyun değil. Pozisyonlarımız da var. 45 artı ve 90 artı da acemice gol yemek yakışmadı. Yenilen goller motivasyon bozukluğu olduğunu gösteriyor. Bunu toparlayabiliriz. Zor bir konu değil. Önce oyuncuların bunu istemesi lazım. Bu kadar zor maçlarda mücadele ediyor. Uzun süreli maçlar oynuyorlar. Hazır olmayanlarda sakatlık olabiliyor. Bu da normal. Şampiyonlar Ligi'nin arkası bizi zorladı. Henüz 12'nci hafta, daha fazla çalışmalıyız, daha fazla istemeliyiz. Aradaki fark kapanır mı, ona bakarız."

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

Haberi Kaydet