Sergen Yalçın'ın "Yerden kalkmıyorlar" sözlerine Antalyaspor'dan fotoğraflı yanıt

Antalyaspor, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonrası yaptığı açıklamalara sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla yanıt verdi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonunda, "Bu maçla ilgili pek fazla konuşacağım bir şey yok. Yarım pozisyona girmeyen bir takıma karşı gol yiyoruz. Sürekli yerden kalkmayan oyuncular... Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, böyle oynanmamalı bence" demişti.

Antalyaspor ise karşılaşma sonrası Hakan Özmert'in yüzünü paylaşarak "Keyfimizden yerde yatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAR'I DOĞRU KULLANAMIYORUZ"

Antalyaspor'da Hakan Özmert, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kartların hatalı verildiğini söyleyen Hakan Özmert, "Yüzüme bir dirsek aldım. Önce takımı kutluyorum. İyi kenetlendik, iyi mücadele ediyoruz. Veysel Sarı'nın pozisyonunu anlayamıyorum. İçeride izledim, nasıl kırmızı kart? Benim bir pozisyonum var, o da kırmızı kart. "VAR" var ama doğru kullanamıyoruz. Yetkililere seslenmek istiyorum, kim bu kuralları düzenliyor? Trabzonspor maçında Ersan'a penaltı ve kart! Ne yapalım, çekilelim mi? Biz de mücadele ediyoruz. Hakemler de insan ama dışarıdan izleniyor, bu kadar basit olmamalı. Lütfen bunlara dikkat edelim. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

ANTALYASPOR'DAN SERT BİLDİRİ

Antalyaspor, Beşiktaş maçı sonrası sert bir bildiri yayınladı. Yapılan açıklamada, "Süper Lig'de bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak. Müsabakanın 70'inci dakikasında Ulusoy'un verdiği karar, oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre verildiğini bir kez daha bizlere ispat etmiştir."

"ENDİŞELERİMİZ ARTTI"

"Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçe'de karşılığını bulamıyoruz. Bir başka pozisyonda rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken 'devam' kararı, bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişelerimizi artırmıştır."

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR MAÇ YÖNETMEMELİ"

"Türk futbol kamuoyu ve taraftarlarımız şunu bilmeli ki; hakkımızı arama konusunda asla geri adım atmayacağız. Hiç vakit kaybetmeden her takıma eşit yakınlıkta olduğuna inandığımız Türkiye Futbol Federasyonu'na, oyuncumuz Veysel'in kartının iptali ile ilgili başvurumuzu yapacağız. Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise, bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye'de hiçbir maç yönetmemesidir. Haklı talebimizin sonuna kadar arkasında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerine yer verildi.