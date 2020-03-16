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Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor

Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından "Korona konusunu biraz abartıyoruz gibi" diyen 47 yaşındaki teknik adamın yayıncı kuruluşa verdiği röportajın öncesinde öksürmesi, sosyal medyada çok konuşuldu.

16.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:25
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki hareketleri çok konuşuldu.

Karşılaşmanın ardından "Korona konusunu biraz abartıyoruz gibi" diyen 47 yaşındaki teknik adamın röportajın öncesinde öksürmesi, sosyal medyada çok konuşuldu.

"GÜVENLİ BİR ÜLKEDEYİZ"

Sergen Yalçın basın toplantısında ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Hafta içi oyuncu grubumuzla toplantı yaptık. Yabancılar biraz gergin, biz daha sağduyuluyuz. Biz bir yaptırım yapamayız. Biz de oyunculara şu anda dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik. Devletimiz ve bakanlarımızın iyi çalıştığını söyledik. Güvenli bir ülkedeyiz. Sanki biraz abartılıyor gibi. Tek problem seyirci olmaması. Seyirci olmayınca olmuyor futbolda. Bugün iki taraf da iyi mücadele etti ama seyir zevki olmadı. Mutlu değiliz. Onlar da mutlu değil. Böyle atmosferde oynanacak oyun bu kadar."

(Milliyet)

Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı

Haberin Videosu:

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı

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