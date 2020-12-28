Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay'a karşı ilk galibiyetini aldı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay'a karşı ilk galibiyetini aldı

28.12.2020 21:04 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:42
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay'a karşı ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0 mağlup ederken, Sergen Yalçın da teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay'a karşı ilk kez kazandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan'ın golleriyle Vodafone Park'ta 3-0 mağlup eden ve ligde 2. sıraya yükselen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın da tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay'a karşı teknik direktörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı.

2 teknik adam daha önce çalıştırdığı takımlarda 5 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'inde de Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı ekipler sahadan galibiyetle ayrılırken, Sergen Yalçın puanla tanışamamıştı.

SİFTAH YAPTI

Siyah-beyazlılar, Sivasspor'u sahasında 3-0'la geçerken, Sergen Yalçın da hem eski takım arkadaşı hem de eski teknik direktörüne karşı, teknik adamlık kariyerinde ilk galibiyetini almış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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