Sergen Yalçın'ın oyundan atılma sebebi küfür mü? İşte hakem raporundaki ayrıntı - Haberler Spor
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Sergen Yalçın'ın oyundan atılma sebebi küfür mü? İşte hakem raporundaki ayrıntı

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Sergen Yalçın'ın oyundan atılma sebebi küfür mü? İşte hakem raporundaki ayrıntı

Beşiktaş'ın Sivasspor'u yendiği karşılaşmada oyundan atılan Sergen Yalçın'ın neden kırmızı kart gördüğü tartışma konusu oldu. Bir kesim, deneyimli hocanın sahaya girerek topa vurduğu için kırmızı kart gördüğünü söylerken bir kesim de küfür ettiği gerekçesiyle oyundan ihraç edildiğini savundu. Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "4. hakeme sorduk. Küfürle ilgili bir rapor yok. Sergen hocanın atılma sebebi top oyun alanındayken vurması" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 2 maç sonra galibiyet hasretini dindiren siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, maç içinde bir pozisyon sonrası hakeme gösterdiği tepkiden dolayı kırmızı kart gördü.

"KÜFÜRLE İLGİLİ RAPOR YOK"

Sergen Yalçın'ın oyun alanına girerek topa vurması sebebiyle kırmızı kart gördüğü belirtilirken, bir kesim de küfür ettiği için oyundan ihraç edildiğini söyledi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise tartışmalara son noktayı koydu. Ertan Süzgün'ün haberine göre Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada, "4. hakeme sorduk. Küfürle ilgili bir rapor yok. Sergen hocanın atılma sebebi top oyun alanındayken vurması" dedi.

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Haber: Sergen Yalçın'ın oyundan atılma sebebi küfür mü? İşte hakem raporundaki ayrıntı - Haberler Spor
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