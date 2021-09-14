Sergen Yalçın'ın "Kanalı aç" talebine Acun Ilıcalı yanıt verdi: Üye olsunlar da maçı izlesinler

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesinde Sergen Yalçın basın toplantısında Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulunmuştu. Deneyimli hoca, "Exxen maçı tüm Türkiye'ye açabilir, Acun'dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun kanalı aç, herkes izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den tüm halka verebilir" diyerek maçların şifresiz yayınlanmasını talep etmişti. Ilıcalı'dan bu isteğe Haber Global ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programında cevap verdi.

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"SERGEN'İN İSTEĞİ GÖNÜLDEN GELEN BİR İSTEK"

"İnsanların istekleri normal olabilir, saygısızlık etmeyeyim. Sergen hoca çok sevdiğim, başarısıyla mutlu olduğum bir insan. Sergen'in isteği gönlünden gelen bir istek. İstek var, istek var. Ben de bir maç izliyorum, şu oyuncu oynasın istiyorum.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ PARASI DİYE BİR PARA VAR"

Yarın Beşiktaş maçını izlerken 'Şu oyuncu oyuna girsin' diye düşünüp istesem, Sergen onu hayata geçirebilir mi? Dolayısıyla burada herkesin kendi alanında, kendi işi var. Şampiyonlar Ligi parası diye bir para var, Beşiktaş'ın aldığı.

"UEFA, BİZİM ÖDEDİĞİMİZ PARAYI KULÜPLERE DAĞITIYOR"

UEFA herhalde para basmıyor, bunu yayın hakları gibi gelirlerden alıyorlar. Bizim, Şampiyonlar Ligi için verdiğimiz paralar zaten kulüplerimize gidiyor. Biz, UEFA'ya para ödüyoruz ve UEFA o parayı dağıtıyor.

"HAYATIMIZIN EN BÜYÜK RİSKİNE GİRDİK"

O zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da aynı şekilde yapmam lazım. Hayatımızın en büyük riskine girdik, bizi destekleyin. Bizi destekleyin, biz de kulüpleri destekleyelim. Daha çok Türk futboluna destek olalım.

"10 GÜN ÖNCE ÜYE OLSUNLAR DA MAÇI İZLESİNLER"

6 yıldır bedava yayınlanmıyor Şampiyonlar Ligi. Hadi Acun bedava yayınla diyorlar. İlk maçı bedava yayınladıktan sonra, ikinci maçta ne değişecek? Öbür maçta üye olmayacaklar mı? Ben rica edeyim o zaman, 10 gün önce üye olsunlar da maçı izlesinler."

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