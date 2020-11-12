Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi
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Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi

12.11.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:31

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarını yanıtlayan Çebi, "İkimizin de amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. İstifa iddiaları doğru değil" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'ta Ömer Güvenç'in sorularını yanıtladı ve Sergen Yalçın ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Sergen Yalçın'ın görevi bırakacağı iddialarını yalanlayan Çebi, "Sergen Yalçın'ın bırakacağına dair haberi sizden duydum. Doğru değil bunlar. İkimizin de amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. İkimizi de yan yana getiren Beşiktaş'ın başarısı" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetiminin amacının Beşiktaş'ın başarısı olduğunu dile getiren Çebi, "İkimizin tek bir amacı varsa ayrılık olmaz. Hocamla yoluma devam ediyorum. Zorlu, sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ne biz, ne de hoca Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu söylenenler yalan. Kasıtlı olarak Beşiktaş'a zarar vermek için çıkarılıyor" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın hakkında çıkarılan haberlerin "kasıtlı" olduğunun altını çizen Çebi, "Beşiktaş'a zarar verme amaçlıdır böyle şeyler. İtibar etmeyin. Hocamızla yola devam ediyoruz. İnişler çıkışlar olacaktır" dedi.

Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi
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