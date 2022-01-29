Sergen Yalçın'ın geri dönüşü muhteşem olacak! Milli takımın başına geçiyor
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Beşiktaş'ın başında geçen sezonu çifte kupayla kapatan teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon peş peşe gelen kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Deneyimli hocanın adı şu sıralar, teknik direktörü bulunmayan Kosova Milli Takımı için anılıyor. Deneyimli hocanın yanı sıra, Ersun Yanal'ın da Kosova'nıın hoca adayları arasında yer aldığı geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.
Beşiktaş'la tarihi bir sezon geçirerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan teknik direktör Sergen Yalçın, arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Deneyimli hoca için ortaya atılan sürpriz bir iddia ise büyük ses getirdi. Yalçın'ın Kosova Milli Takımı'nın başına geçebileceği öne sürüldü.
KOSOVA, SERGEN YALÇIN'I GÜNDEMİNE ALDI
Ajansspor'un Kosovan Footy'den aktardığı habere göre, 3.5 yıl boyunca görev yapan Bernard Challandes ile yollarını ekim ayında ayıran ve geçici olarak Muhammer Sahiti ile Primoz Gliha'ya takımı teslim eden Kosova Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için Ersun Yanal'ın ardından Kayserispor maçı öncesinde Beşiktaş'tan ayrılan ve şu an boşta olan Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.
ERSUN YANAL DA LİSTEDE
Habere göre Kosova, Ersun Yanal ve Sergen Yalçın'la birlikte Alman teknik adam Felix Magath'ın da yer aldığı teknik direktör adaylarından birini tercih edecek.