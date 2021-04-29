Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı
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Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı

Sergen Yalçın'ın, 'Cumartesi sahada hesaplaşırız' diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Akdeniz ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Beşiktaş maçı öncesi yapılan testlerde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif çıkmıştır. Hocamızın genel sağlık durumu iyidir" ifadeleri yer aldı. Rize maçından sonra Sergen Yalçın, "Cumartesi günü sahada hesaplaşırız" Erdoğan'a sözleriyle yüklenmişti.

Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesinde teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi yapılan testlerde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif çıkmıştır. Hocamızın genel sağlık durumu iyidir" bilgisi verildi.

Sergen Yalçın'ın, 'Cumartesi sahada hesaplaşırız' diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı

"BİZİM MAÇLA ÇOK İLGİLİ"

Rize maçından sonra Sergen Yalçın, "Cumartesi günü sahada hesaplaşırız. Hatay'ın derdi, Beşiktaş'ın derdi Rize. Düşmen yok, kalman yok. Nedir bu yani. İddialı sözler kullanmakla olmuyor bu işler. Saha içinde görüşürüz, herkese saha içinde cevabını veririz" açıklamasının ardından bir gün dolmadan Erdoğan koronavirüse yakalandı.

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