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Sergen Yalçın'ın cezasında indirime gidildi!

Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi.

14.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:28
Sergen Yalçın'ın cezasında indirime gidildi!

PFDK, Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü 'a 4 maç men cezası vermişti. , bu cezayı 3 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BTC Türk Yeni Malatya Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/284 K.2019-2020/356 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 21.700,00 TL para cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."


Haber Videosu: Sergen Yalçın'ın cezasında indirime gidildi!
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HABER YORUMLARI (2)

  • BEŞİKTAŞ JK:
    EYYAMCI, SATILIK DÜDÜK HALİS ÖZKAHYAYA CEVABIM ŞU: BEŞİKTAŞLI OLUNMAZ BEŞİKTAŞLI DOĞULUR BEŞİKTAŞLI OLMAYAN . . . . . . NOKTALI YERE SENİN ÜNVANIN GELECEK ÖZKAHYA. . .
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