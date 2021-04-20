Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur
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Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur

Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor beraberliğinin ardından iddialı açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bir puanı bekliyordum buradan. Benim için sürpriz olmadı. Hiç kimse heveslenmesin, şampiyon Beşiktaş olacak. Diğerleri anca ikinciliğe aday olur. Forvetler sakatlandı ama forvete elbet birini koyarız" diye konuştu.

Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, ilk kez iddialı açıklamalar yaptı. Daha önce şampiyonluk hakkında hep temkinli konuşan deneyimli teknik adam, rakiplere gözdağı verdi.

İşte Yalçın'ın açıklamaları:

"EN AVANTAJLI BİZİZ"

"Şu anda şampiyonluk için en avantajlı takım biziz. Hiçbir şey değişmedi, lider halen biziz. Beşiktaş kolay kolay şampiyonluk vermez. Diğerleri çok fazla heveslenmesin, onlar anca ikinciliğe aday olur. Şampiyon Beşiktaş olacak.

"KEYFİMDEN OYUNDAN ALMADIM"

Aboubakar sakatlandı oyundan aldım, Larin sakatlandı oyundan aldım. Keyfimden forvet almıyorum oyundan. 0-0 giden maçta ceza sahasında forvet bırakmayacak kadar düşüncesiz değilim. Kim olur olmaz bilmem, biz çözüm üretiriz. Birini elbet koyarız forvete, hiç fark etmez.

"MAÇIN YILDIZI FIRAT AYDINUS"

Karşılaşmanın yıldızı hakem Fırat Aydınus oldu. Hücumda oyuncularımız beklediğimiz yaratıcılığı gösteremedi, istediğimiz şeyleri yapamadık. Bir düşüş söz konusu oldu. Girdiğimiz fırsatları da değerlendiremedik."

Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur
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