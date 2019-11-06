Sergen Yalçın: "(Halis Özkahya) Hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk"
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemi Halis Özkahya ile ilgili, "Bir hakemin amacı oyuncular veya teknik direktörü sahadan atmak değil sahanın içinde tutmak.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemi Halis Özkahya ile ilgili, "Bir hakemin amacı oyuncular veya teknik direktörü sahadan atmak değil sahanın içinde tutmak. Ben 10. haftayı oynuyorum, 4 UEFA kupası oynadım, hiçbir hakemle böyle bir sorun yaşamadım. Biz hakemin tavır ve davranışlarına şok olduk." dedi.
VİDEO: Sergen Yalçın: "(Halis Özkahya) Hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk"