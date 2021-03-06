Sergen Yalçın gördüğü sarı kartla ilgili hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi
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Sergen Yalçın gördüğü sarı kartla ilgili hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi

06.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:11
Sergen Yalçın gördüğü sarı kartla ilgili hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep ile oynadıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yalçın, son haftalardaki en rahat oyunlarını oynadıklarını söyledi. Başarılı teknik direktör maçın hakemi Mete Kalkavan için de, "Mete hoca geldi sarı kart gösterdi sağ olsun cezalı yaptı bizi" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi Aboubakar'ın attığı 2 golle mağlup etti. Siyah beyazlılarda maç sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Oyuncularından memnun olduğunu belirten ve takımının müthiş bir oyun çıkardığını söyleyen Sergen hoca, gördüğü sarı kart ile ilgili Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"TAKIM SAVUNMASINI ÇOK İYİ YAPTIK"

"Bana göre müthiş oynadık, özellikle ikinci yarıda. İlk yarıda rakip savunma yaptı. Oyunun ikinci yarısında 4-5 kişilik pozisyon yakaladık ama sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Maçta 1 tane pozisyon veriliyor, sanırsınız 20 tane pozisyon verdik. Son zamanlardaki en rahat oyunumuzu oynadık. Takım savunmasını çok iyi yaptık."

Sergen Yalçın gördüğü sarı kartla ilgili hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi

"BİZİM İÇİN RAHAT BİR MAÇTI"

"Sonlara doğru çok rahat davrandık yüzde 100'lük golleri atamadık. Ben oyuncularımın performansından mücadelesinden memnunum. Onlara teşekkür ediyorum. Maçlar zor. Kolay diye bir maç yok. Kağıt üzerinden kazanırım dediğin maçlar mücadele anlamında öyle olmuyor. Herkes büyük takımları yenmek istiyor. Gaziantep de çok iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Ama bizim için rahat bir maçtı."

"ÇOK SARI KART GÖSTERİLMESİ GEREKİYORDU"

"Çok hakem konuşmak istemiyorum. Geçen haftaki maçta hakem kötüydü. Çok sarı kart gösterilmesi gerekiyordu. Rakiplerimiz de yapıyor bunları, sürekli itiraz ediyorlar. Bugünkü hakem iyi maç yönetti. Bir gol pozisyonu sonrasında sesimiz çok çıktı, Mete hoca geldi sarı kart gösterdi sağ olsun cezalı yaptı bizi."

"HER MAÇ ZOR"

"Sezon başından beri VAR'dan bir şey alamadık. Bu konuda en çok sıkıntı yaşayan takım Beşiktaş. Her maç zor. Bazen konuşmalar yanlış anlaşılabiliyor. Önümüzdeki hafta ligin bizim için en önemli haftası, ondan sonra lig için önümüze bakabiliriz."

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