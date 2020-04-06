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Sergen Yalçın, Poznan, Avrupa, Spor

Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi

Evinde karantinada olan Sergen Yalçın, oyuncu izlemeyi sürdürüyor. Yalçın, U19 Avrupa Şampiyonası'nda izleyip beğendiği Lech Poznan forması giyen Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi.

06.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:11

Futbolcular gibi koronavirüs tehlikesinin geçmesini evinde bekleyen Sergen Yalçın, bu zaman zarfında kasım ayında oynanan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nın maçlarını izlerken bir isim dikkatini çekti.

"HEM FORVET ARKASINDA, HEM FORVETTE OYNAYABİLİYOR"

Yalçın'ın ilgisini çeken bu oyuncunun da Lech Poznan'ın 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Filip Marchwinski olduğu bildirildi. 47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Çebi'ye, "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor" şeklinde bir mesaj attığı kaydedildi.

Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi
Filip Marchwinski

BOATENG'İN YERİNE

Fotomaç'ın haberine göre, bunun üzerine yönetimin oyuncunun şartlarını görüşmek için Polonya ekibi ile temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Yapılacak teklif için net bir bilgiye ise henüz ulaşılamadı. Siyah-beyazlılar böylece, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Boateng'in gitme ihtimalini de şimdiden hesaplıyor.

SON 8 AYDA 2 MİLYON EURO DEĞER KAZANDI

Şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında olan Marchwinski, son 8 aylık dönemde büyük bir çıkışla 2 milyon euro değer kazandı. İki ayağını da oldukça iyi kullanan 18 yaşındaki oyuncu, Polonya milli takımının çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez forma giydi.

Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi

Haberin Videosu:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi
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