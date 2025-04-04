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Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin yeni hocası mı olacak?

Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin yeni hocası mı olacak?
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak elenmesinin yankıları sürerken sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine Sergen Yalçın'ın gelmesi yönünde binlerce paylaşımda bulundu. Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin yeni hocası mı olacak?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden büyük bir hareket başlattı. Taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesini talep ediyor. Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin yeni hocası mı olacak?

SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI MI OLACAK?

Mourinho'nun yönetiminde son dönemde alınan kötü sonuçlar ve saha içindeki gerginlikler, Fenerbahçe taraftarlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada "Sergen Yalçın" etiketleriyle yapılan binlerce paylaşım, Yalçın'ın Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapması gerektiğini savunan bir kampanya oluşturdu.

Bu gelişmeler, Fenerbahçe yönetimi için bir dönüm noktası olabilir. Taraftarların büyük bir kısmı, Yalçın'ın takımın başına geçerek, Fenerbahçe'yi yeni bir döneme taşıyacağına inanıyor. Fenerbahçe yönetiminin, taraftarların bu taleplerine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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