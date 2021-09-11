Sergen Yalçın, Dortmund maçıyla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Teixeira'nın oynayacağını zannetmiyorum - Haberler Spor
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Sergen Yalçın, Dortmund maçıyla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Teixeira'nın oynayacağını zannetmiyorum

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Sergen Yalçın, Dortmund maçıyla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Teixeira'nın oynayacağını zannetmiyorum

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmada sakatlanan Teixeira'nın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunurken, Brezilyalı yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçına kadar iyileşmesinin zor olduğunu söyledi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor engelini 3 golle rahat geçti. Bu maçta Vida ve Teixeira sakatlanarak oyuna devam edemezken teknik direktör Sergen Yalçın, Brezilyalı futbolcunun Alman devine karşı forma giymesinin zor olduğunu belirtti.

Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamaları şöyle:

"ÇARŞMABA GÜNÜNÜN PROVASINI YAPMAK İSTEDİK"

"Öncelikle bu milli maç dönüşleri kolay değil. Zor oluyor. Çok fazla oyuncumuz var milli takımlara giden. O yüzden bu dönüşler zor. Geç gelenler var, yoldan gelenler var. Bu dönüşler her zaman zorludur. İyi bir takımla oynadığımızı düşünüyorum. İyi konsantre olduk. Oyuncularımız maçın değerinin, ne oynadıklarının farkındalardı. Hiç sahada fire vermek istemiyoruz. Bunun da farkındalardı. İyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. İlk yarı iki tane zorunlu sakatlıktan dolayı değişiklik yaptık. Bu da hamlelerimizi biraz etkiledi. Biraz çarşamba gününü de düşündük. Onun provasını yapmak istedik ama seviyeler elbette farklı.

"OYNAYACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Tam bilmiyorum durumları. Doktorlarla konuşmadım. Yarın daha çok netleşir. Alex Teixeira'nın zannetmiyorum oynayacağını. Bu benim fikrim ama zannetmiyorum oynayacağını. Ne kadar dışarıda kalır onların hepsi yarın belli olacak.

"İNŞALLAH BAŞLANGICIMIZ İYİ OLUR"

Oynayacağımız kulvarın heyecanını yaşamalıyız. Çok güzel bir kulvarda oynayacağız. Onun heyecanını yaşamak istiyoruz oyuncularımızla beraber. Mücadele etmek istiyoruz. Taraftarımızın izlerken zevk alabileceği bir mücadele ortaya koymak istiyoruz. Güçlü bir takımla oynayacağız. İnşallah başlangıcımız iyi olur. Biz de kendi seviyemizi, kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde test etmiş olacağız. Oyunun güzelliğini, günün heyecanını yaşayalım. Skora bakarız sonra"

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Haber: Sergen Yalçın, Dortmund maçıyla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Teixeira'nın oynayacağını zannetmiyorum - Haberler Spor
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