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Sergen Yalçın derbi öncesi iddialı konuştu: Kazanmak zorundayız

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Sergen Yalçın, Galatasaray derbisiyle alakalı, "Galatasaray güçlü bir takım iyi de gidiyorlar. İyi hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Hedef koymak istiyorsak kazanmak zorundayız" dedi.

06.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:05
Sergen Yalçın derbi öncesi iddialı konuştu: Kazanmak zorundayız

Süper Lig'in 25. haftasında , sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki puanını 43'e yükseltirken, 26. haftada oynanacak derbisi öncesi de önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Maç sonunda konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü , "Kazanmak çok önemliydi. Çok iyi oynadığımızı söylemek zor. Böyle dengeli maçları kazanmak çok önemli. Her maç aynı performansı beklemek de sağlıklı değil. Düşme hattında olan bir takımla oynadık. Kazanmak çok önemliydi. Bundan sonrasına bakacağız. Oyunun gidişatına göre hamle yapıyoruz. Boateng beklediğimizin altındaydı. Adem'i aldık. Antrenmanlarda iyi performans sergiledi. Boyd'la başladık. Yerlerini değiştirdik, joker oyuncumuz gibiydi. Performansından memnunum. Çok atletik bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIN KOLAYI YOK"

Yalçın, "Galatasaray'la ciddi bir maç yapacağız. Elimizden geldiğince iyi bir sonuç almak isteyeceğiz. İçeride oynadığımız maçlarda fire vermek istemiyoruz. Maçların kolayı yok. Aşağıda ciddi bir savaş var. Biz de yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz. Kalan 9 haftada hedefimiz olsun istiyoruz. Galatasaray güçlü bir takım iyi de gidiyorlar. İyi hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Hedef koymak istiyorsak kazanmak zorundayız" dedi.


Haber Videosu

: Teknik Direktör Sergen Yalçın derbi öncesi iddialı konuştu: Kazanmak zorundayız
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HABER YORUMLARI (5)

  • KARTALIM:
    cimbomu evinde yensek tabiki güzel olur ama bu şartlarda hayal kurmaya gerek yok. çok puan farkı var. hepsi haftalarca puan kaybedecek. biz hepsini kazancaz şampiyon olacaz yok böyle bi dünya. zaten başakşehir ve trabzon maçında puan kaybettik vb. yani bu sezon önemli olan iyi sonuçlar alıp gelecek sezon avrupada oynamayı sağlayacak bi derecede bitirebilmek. olmasada sağolsunlar. yeter ki mücadele etsinler maçlarda. iyi derecede bitirmekte bu sene zorçünkü çok rakip var artı fenerin bile fikstür
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  • MEMLEKETİM:
    Sergen, bu aksamki futbol oyunuyla biraz zor. Hakem Ankara''nin penaltisini vermedi. Idda ediyorum. Avrupa''nin en iyi hakemleri Süper ligde mac yönetsin. Bu sözde büyük Istanbul takimlari birak Anadolu takimlarini yenmeyi beraber dahi kalamaz.
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  • ULTRASLAN 45:
    kendi sahasında taraftarlarının önünde hüsrana uğrayacağı rezil rüsva olacağı için mi tebrik ediyorsun. evet ben de şimdiden tebrik ediyorum
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  • UZMAN:
    Gsaray ,sıvası yenerse galibiyet rekoruna 1 maç kalacak,Beşiktaş, gsarayın daha önce 2 rekorunu bitirmişti,ama sıvası yenemezse,beşiktaşı içerde yener,ne diyorum la ben
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